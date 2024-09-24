Еще 19 скверов и 14 парков благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Более 70 общественных пространств преобразят в Подмосковье в следующем году, из них 19 скверов и 14 парков. О планах по благоустройству рассказал заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

«На будущий год у нас большие планы. Мы планируем благоустроить 75 объектов. Преобразим 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 14 парков и 10 лесопарков, 11 набережных. Кроме того, в парках региона появится шесть зон активного отдыха для детей и взрослых», — рассказал Хайкин.

В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что в этом году в программу вошли 90 территорий. Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по индексу качества городской среды и входит в топ-3 рейтинга в течение последних шести лет.