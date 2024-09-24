Еще 19 скверов и 14 парков благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Более 70 общественных пространств преобразят в Подмосковье в следующем году, из них 19 скверов и 14 парков. О планах по благоустройству рассказал заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.
«На будущий год у нас большие планы. Мы планируем благоустроить 75 объектов. Преобразим 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 14 парков и 10 лесопарков, 11 набережных. Кроме того, в парках региона появится шесть зон активного отдыха для детей и взрослых», — рассказал Хайкин.
В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что в этом году в программу вошли 90 территорий. Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по индексу качества городской среды и входит в топ-3 рейтинга в течение последних шести лет.
«Двадцать пятого августа в Калуге состоялась I Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область победила в номинации „Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды‘“. Мы гордимся этой победой и хотим еще раз поблагодарить всех причастных к нашей работе», — добавил Михаил Хайкин.
К достижениям этого года относится и победа шести подмосковных проектов на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На средства федерального гранта преобразят водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, сквер «Блюдечко» в Коломне, проспект Победы в Ступино, сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве, Молодежную площадь в Наро-Фоминске и историческую часть Истры.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также высоко оценил работу по благоустройству парков и отметил, что их посещаемость растет с каждым годом. Глава региона призвал сделать все необходимое, чтобы парки продолжили радовать жителей и в осенне-зимний период.
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