Еще 19 школ и 16 детских садов построят в Истре к осени

В городском округе Истра проходят работы по строительству и реконструкции школ. Более чем в 16 детских садах и 19 школах будут проведены строительные работы к 1 сентября.

На территории городского округа Истра готовится к открытию сразу несколько образовательных учреждений. Первое — это новая школа на 1100 мест в Павловской Слободе. Она готова уже на 75%, на этой локации работают более 200 строителей. Работники приступили к отделке классов, коридоров, а также к монтажу дверей и прокладке и подключению инженерных сетей. Также на улице проводят канализацию, делают ливневые лотки и благоустраивают территорию. Первого августа на объекте проведут конечный осмотр, чтобы получить разрешение на открытие новой школы.

Кроме этого, два образовательных объекта капитально ремонтируют в городском округе Истра. Это детский сад в поселке Глебовское и школа в селе Кострово. Там почти полностью завершили демонтажные работы, а также ведется прокладка труб отопления и водоснабжения. Приступили и к монтажу систем электроснабжения, ремонтируют кровли и фасады. Строительная готовность на обоих объектах составляет более 60%.

Кроме этого, помимо капитальных ремонтов двух этих объектов, в округе к началу нового учебного года проведут ремонты в 19 школах и 16 детских садах. А также в школах — № 2 города Истра и Ивановской — откроют центры «Точка Роста», поэтому там проводится ремонт кабинетов химии, физики и биологии с последующим оснащением современным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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