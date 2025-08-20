Еще 19 нестационарных торговых объектов снесут во Фрязине

Во Фрязине продолжают сносить торговые объекты, несоответствующие нормам. В настоящее время ликвидировали семь НТО и планируют демонтировать еще 19.

Подрядчик приступил к сносу объекта на проспекте Мира, 8.

Меры не касаются законопослушных предпринимателей. В муниципалитете работают киоски, владельцы которых следуют требованиям и добросовестно ведут бизнес. Они продают товары, которые заявлены в документации, исправно платят налоги и следят за внешним видом сооружения.

В приоритете у администрации — поддержка удобного для жителей формата торговли. К примеру, мобильные точки у станции «Фрязино-Пассажирская», где можно купить свежие напитки, а также киоски с прессой.

В округе демонтируют НТО с грубыми нарушениями, когда владелец не следит за санитарными нормами и внешним видом объекта, уклоняется от уплаты налогов, не использует онлайн-кассы.

Работа по сносу объектов направлена на создание благоприятной среды для жителей наукограда.