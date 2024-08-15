Еще 19 «народных троп» благоустроили в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

До конца года в Одинцовском городском округе планируют благоустроить 32 тропы — 19 из них уже готовы. Работы по укладке асфальта включают как ремонт уже существующих пешеходных дорожек, так и создание новых.

Строительство уже завершили в Кубинке, Кубинке-10, Дубках, Ершово, Горбольнице № 45, Больших Вяземах, Лесном городке, Звенигороде и Малых Вяземах.

Общая протяженность «народных троп» составила 2,37 километра, при этом общая площадь достигла более 4,7 тысячи квадратных метров. Работы по оставшимся 13 адресам завершат в установленные сроки.

Всего в округе до конца года планируют асфальтировать тропы общей протяженностью более 3,8 километра и площадью около 7,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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