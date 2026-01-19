Еще 19 молодых семей получили сертификаты на квартиры в Подмосковье. Приобрести новые квартиры смогут жители Шатуры, Солнечногорска и Люберец.

Жилищные условия по сертификату смогут улучшить девять молодых семей в Шатуре. Еще шесть свидетельств получили жители Солнечногорска, среди которых родственники участника СВО.

Квартиры также смогут приобрести четыре семьи из Люберец. Почти в каждой из них есть дети.

Принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут жители моложе 35 лет, которые нуждаются в квартире и проживают в Московской области. При этом у них должны быть доходы для оплаты 65% расчетной стоимости или возможность получить кредит на эту сумму.