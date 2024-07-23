Еще 188 детей с экстремально низким весом спасли в Подмосковье за полгода

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные неонатологи с начала года спасли 2,1 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. Из них 188 новорожденных — с экстремально низкой массой тела менее килограмма.

«Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы большой команды настоящих профессионалов своего дела», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького ребенка в этом году составил всего 450 граммов. Новорожденного выходили специалисты Московского областного перинатального центра.

В Подмосковье работает многоуровневая система родовспоможения, состоящая из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского и родильных домов. Более подробную информацию можно получить на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор  Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте