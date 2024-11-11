Еще 188 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Еще 188 человек переехали из аварийных домов в Подмосковье за неделю. Новоселье отметили жители 12 округов.

Переселенцы получили жилье в новостройках, на вторичном рынке, некоторым предоставили сертификаты и выкупную стоимость.

Как рассказали в Минстрое региона, всего за неделю расселили 85 аварийных помещений площадью 3,4 тысячи квадратных метров в Волоколамске, Дмитрове, Клину, Раменском, Серпухове, Воскресенске, Щелкове, Подольске, Сергиевом Посаде, Шатуре, Пушкино и Солнечногорске.