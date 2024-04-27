Еще 1800 заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье | 360°

27 апреля 2024, 10:53
Еще 1800 заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье
Собственники аварийных квартир подали уже более 1,8 тысячи заявлений на жилищные сертификаты с января. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.
Подано 1815 заявлений в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявок приняли в Шатуре, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,8 тысячи человек.
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Переселенцы выбирают сертификаты чаще, чем готовые квартиры. Документ предоставляет ряд преимуществ: не нужно долго ждать переезда, можно самому выбрать недвижимость в любом городе региона.
Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Минимальный метраж — 33 «квадрата».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
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Аварийное жилье
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