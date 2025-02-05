Еще 180 многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

Получить бесплатные земельные участки могут семьи с тремя и более детьми, напомнили в подмосковном Минимуществе. Площадь участков составляет от шести до 15 соток, их можно использовать для ведения подсобного хозяйства или строительства дома. В январе их получили жители Луховиц, лыткарина, Реутова, Сергиева Посада, Шатуры, Долгопрудного и других муниципалитетов.

Для многодетных семей в Подмосковье подготовили 3,5 тысячи земельных участков. Еще 2,6 тысячи находятся на стадии формирования. Всего с начала действия программы такую поддержку получили 37,7 тысячи семей.

Оформить выплату взамен недвижимости можно на региональном портале.