Еще 18 улиц благоустроят после замены теплотрассы в Подольске до конца года

В Подольске продолжаются работы по благоустройству территории возле многоквартирных домов и социальных объектов, где ранее были заменены участки теплотрассы. До конца года планируется завершить благоустройство по 18 адресам.

Сейчас завершаются работы на четырех участках, где уже обновлена теплотрасса. Это улицы Ленинградская, Гайдара, 11, Высотная, проспект 50 лет Октября и улица Холодова. В процессе благоустройства специалисты занимаются вывозом грунта, асфальтированием дорожного полотна и обустройством пешеходной зоны.

С наступлением весеннего сезона начнутся работы по выравниванию ландшафта и озеленению территории. В планах также благоустройство Ленинградского проезда, лесопарка «Березки», улицы Победы возле дома 4, улицы Ульяновых, 9, улицы Мичурина, территории котельной КСПЗ, а также улиц Школьная, Ленина, Победы и других в микрорайоне Климовск.

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