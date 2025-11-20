Еще 18 уличных катков откроют в Павловском Посаде в 2025 году

Этой зимой в Павловском Посаде откроют 18 уличных катков для массового катания. Прокат коньков организуют на территории физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Большая Покровская, 60Б.

График массового катания будут уточнять еженедельно. Его можно узнать по телефону: 8 (929) 945-05-23. Раздевалки оборудуют в деревне Кузнецы, на стадионах «Большедворский», «Старопавловский», «Ленский» и «Заречье», а также в Электрогорске на хоккейных площадках по улицам Советская, Горького и Калинина.

Все катки обеспечат качественным освещением. При этом хоккейные коробки на улицах Южная, Щорса, Тимирязева, в деревнях Алферово и Евсеево будут работать с 9:00 до 22:00.

«Мы активно готовимся к зимнему периоду. При минусовых температурах начнутся массовые заливки льда на катках. Обращаем внимание всех гостей и жителей Павлово-Посадского округа, что возможны изменения в работе катков и технического перерыва в связи с погодными условиями», — отметили сотрудники Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского городского округа.

Посещение открытых катков свободное.