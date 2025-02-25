Еще 18 участков дорог отремонтируют в Балашихе в 2025 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил в Балашихе с отчетом о проделанной работе в 2024 году. Особое внимание он уделил вопросам транспортной инфраструктуры.

По словам Брынцалова, в Балашихе и регионе в целом наблюдается устойчивый рост пассажиропотока, что является естественным процессом.

«Невозможно в одночасье решить все транспортные проблемы, это одна из самых сложных и финансово затратных задач. Но мы постепенно улучшаем ситуацию. В этом году в Подмосковье мы завершим работы на 43 объектах, включая путепроводы, переходы и мосты», — отметил спикер регионального парламента Брынцалов.

В частности, в Балашихе запланировали ремонт 18 участков дорог. В числе ключевых проектов — реконструкция улиц Шестой и Струве, продление улицы Главной до Пригородной, а также строительство съезда с улицы Керамической на развязку трассы М-12 и хорды ЮЛА.

В 2024 году в округе уже отремонтировали 23 участка дорог общей протяженностью 16,5 километров и обновили тротуары. Кроме того, запустили новые автобусные маршруты и обновили автопарк: вывели на линию несколько десятков новых автобусов. Все это улучшило транспортную инфраструктуру и обеспечило комфортные условия для жителей.