Еще 18 тысяч заявок на выписку из домовой книги оформили онлайн в Подмосковье

В Подмосковье выписку из домовой книги можно оформить онлайн. За неделю на портал государственных услуг поступило свыше 18 тысяч соответствующих заявлений.

Сервисом с начала года воспользовались 678 тысяч раз.

Услуга «Выписка из домовой книги» находится в категории «Личные документы» — «Специальные документы». После авторизации необходимо выбрать свой муниципалитет, указать сведения в специально отведенных полях и отправить заявление.

Сервис позволяет получить не только выписку из домовой книги, но также справку с места жительства, документы о составе семьи, об отсутствии зарегистрированных и ряд других бумаг.

Заявление рассматривают за один рабочий день. Услуга бесплатная.