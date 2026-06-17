Еще 18 тысяч заявок на соцсправки подали в Подмосковье через «Госуслуги»

Жители Подмосковья могут онлайн заказать справки о назначенных мерах социальной поддержки. С начала года специальным сервисом на «Госуслугах» воспользовались около 18 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, сервис доступен в разделе «Комплексные услуги» — «Справки Минсоцразвития МО». С его помощью можно получить три вида справок: о получении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы, а также о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Услуга предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Документ придет в личный кабинет.