Еще 18 тысяч домов Подмосковья войдут в программу соцгазификации в 2025 году

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству подвел итоги программы «Социальная газификация» за год. На данный момент уровень газификации в регионе составляет 98,3%, к 2030 году показатели должны вырасти до 99,6%. В следующем году по президентской программе планируется провести топливо в 18 тысяч домовладений, что затронет 27 тысяч человек.

«Президентский проект социальной газификации в Московской области стартовал с июня 2021 года и с марта 2022 года стал бессрочным. Подмосковье является лидером по объемам догазификации в рамках программы», — подчеркнул председатель комитета Олег Гаджиев.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что в текущем году программу газификации выполнили на 104%. Изначально планировалось, что она затронет 41,1 тысячи жителей, по итогам — 42,8 тысячи.

«В феврале 2024 года президент предложил расширить программу социальной газификации в части бесплатного проведения газовых сетей до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, где такая возможность есть. Этот вопрос для дачников был всегда актуальным и теперь я думаю, что они очень ждут начала реализации программы газификации в СНТ», — добавил Гаджиев.

Напомним, отдельные категории граждан имеют право на дополнительные льготы в рамках соцгазификации. В Московской области к газу уже подключили более 1,3 тысячи домовладений жителей льготных категорий.