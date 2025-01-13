Еще 18 ракет с изобретенными в Химках двигателями успешно запустили в космос

Благодаря разработкам инженеров химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш» 18 ракет-носителей успешно запустили в космос. Всего за семь лет без происшествий стартовали 134 отечественных космических аппарата.
Двигатели для ракет разработали в Научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки. Космические аппараты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» взлетели на двигателях моделей РД-107А и РД-108А, всего было 14 запусков. Еще восемь ракет пустили с космодрома Байконур и три — с «Восточного» и «Плесецка». Работоспособность ракет «Ангара-А5» и «Ангара-1.2» обеспечили двигатели РД-191. Космодром «Мыс Канаверал» вывел две ракеты РН «Atlas V» на двигателях модели РД-180.
Напомним, что с 2018 года 134 взлета отечественных ракет-носителей обошлись без происшествий. Это рекордная серия результативных запусков.
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