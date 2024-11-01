Еще 18 портативных тепловизоров закупили для лесных пожарных Подмосковья

Для лесных пожарных Подмосковья закупили 18 портативных тепловизоров в 2024 году. Оборудование позволяет оперативно обнаруживать очаги возгорания и контролировать распространение огня, особенно при тушении торфяных пожаров, когда возгорание частично или полностью скрыто под землей.

«По результатам проведения закупочных процедур в этом году нам удалось сэкономить часть средств из бюджета Московской области, выделенных на закупку специализированной техники и оборудования для лесопожарных формирований региона», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ежегодно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Подмосковье модернизируют материально-техническую базу Центрлесхоза, включая закупку специализированного лесопожарного оборудования.

В Комлесхозе отметили, что тепловизоры передали на станции в районах торфяных месторождений, что позволяет обнаруживать пожары на ранних стадиях и сдерживать их распространение.