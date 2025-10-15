Еще 18 новых автобусных павильонов установили в Пушкино

В округе Пушкинский установили новые остановки общественного транспорта. Комплексы появились даже в тех местах, где ранее не было мест для ожидания автобусов. Помимо этого, по просьбам жителей обустроили заездные карманы.

Еще 18 остановочных комплексов установили в микрорайоне Новое Пушкино. Прежние конструкции обветшали и не соответствовали современным требованиям. Их заменили на остановки со светодиодным освещением для комфорта жителей. Также разместили таблички с гравировкой, где указаны наименования остановок.

«Очень красивые эти остановки. Особенно стильно выглядят названия. Крупные буквы, видно издалека. Мне нравится», — делится впечатлениями жительница Пушкино Светлана.