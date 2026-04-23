Еще 18 народных троп обустроят в Истре в 2026 году

В Истре в этом году благоустроят еще 18 «народных троп». Программа реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на развитие удобных пешеходных связей, особенно в зонах с высоким трафиком.

Семь новых троп появится в Истре, еще три — в Новопетровском, и по одной — в Дедовске, Рождествене, Снегирях, Кострове, деревнях Павловское и Талицы, а также в поселке Гидроузла. Общая протяженность новых пешеходных маршрутов составит более 1,6 километра.

В прошлом году в рамках областной программы «Пешком» на территории округа обустроили 11 пешеходных маршрутов в Истре, Дедовске, Новопетровском и Кострово. Их общая протяженность составила около одного километра.

Кроме того, в 2026 году предусмотрен ремонт девяти существующих тротуаров с заменой плиточного покрытия. Основной объем работ выполнят в микрорайоне Восточный и в деревне Черная, а также отремонтируют тротуар в Дедовске на улице Керамическая в районе домов № 3 и № 9. Все работы планируют завершить до конца августа.