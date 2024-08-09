Еще 18 народных троп благоустроили в Балашихе
Благоустройство дорожек по программе «Пешком» завершили в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Как пояснили в ведомстве, всего благоустроили 27 объектов протяженностью 1 315 метров.
Для горожан окрыли 18 пешеходных дорожек, среди которых шоссе Энтузиастов, 76, проспект Ленина, 85, и улица Фадеева, 11.
Чтобы благоустроить народную тропу жителям необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления с предложением о включении этой тропы в программу на следующий год. Если администрация одобрит обращение и адрес будет соответствовать критериям, его включат в план мероприятий.
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