Еще 18 народных троп благоустроили в Балашихе

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Благоустройство дорожек по программе «Пешком» завершили в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, всего благоустроили 27 объектов протяженностью 1 315 метров.

Для горожан окрыли 18 пешеходных дорожек, среди которых шоссе Энтузиастов, 76, проспект Ленина, 85, и улица Фадеева, 11.

Чтобы благоустроить народную тропу жителям необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления с предложением о включении этой тропы в программу на следующий год. Если администрация одобрит обращение и адрес будет соответствовать критериям, его включат в план мероприятий.

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