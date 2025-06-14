Еще 18 миллионов рублей выделили на ремонт детских садов в Дубне в 2025 году

В Дубне этим летом проведут ремонтные работы в нескольких детских садах. На эти цели выделили 18 миллионов рублей. Например, в учреждении «Сказка» обновят кровлю.

В работе используют современный полимерный гидроизоляционный материал. Работы идут активно во время подходящей погоды. Это одна из самых масштабных задач в этом сезоне. Детей на время перенаправили в «Росинку» и «Золотой ключик».

Весомый объем работ предстоит в «Ручейке». Там капитально отремонтируют пищеблок.

«Большие работы будут проведены и в детском саду „Улыбка“ по замене инженерных коммуникаций. Этот ремонт давно требуется. В последующие годы будем планировать провести такие работы в „Золотом ключике“», — пояснила исполняющая обязанности заместителя главы Светлана Жаленкова.

В детском саду «Сказка» заменят автоматическую пожарную сигнализацию. В зданиях трех детских садов в Правобережье продолжится замена оконных блоков, а в трех учреждениях в левобережной части отремонтируют санузлы.

«Всего на эти цели выделено 18 миллионов рублей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.