Еще 18 котельных Подмосковья подключили к электросетям

В Подмосковье продолжается подготовка электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. С начала 2026 года компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» завершили технологическое присоединение 18 котельных в различных муниципалитетах Подмосковья.

Специалисты построили и реконструировали трансформаторные подстанции, а также проложили новые кабельные и воздушные линии. Особый акцент при проведении работ делается на переводе объектов на вторую категорию надежности электроснабжения, которая обеспечивает наличие двух независимых источников питания.

«Ключевой принцип этой работы — перевод тепловых источников на вторую категорию надежности, когда у каждой котельной появляется второй, независимый питающий центр. Такая архитектура сети означает: если один ввод получает повреждение, оборудование не останавливается, а переключается на резервную линию, и теплоснабжение жилых кварталов, школ и больниц сохраняется в штатном режиме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего с начала года сетевые организации заключили 29 договоров на технологическое присоединение и увеличение мощности котельных. Работы уже успешно выполнены в Домодедове, Сергиевом Посаде, Чехове, Шатуре, Егорьевске, Люберцах и других округах региона.