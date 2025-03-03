Еще 18 компаний получили лицензии на управление жилыми домами в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья в феврале выдало 18 лицензий на управление многоквартирными домами. Срок рассмотрения заявлений о выдаче документа с 1 марта составляет 10 рабочих дней.

Срок действия лицензии истекает в 2025 году еще у 137 управляющих организаций в Московской области. Они должны подать заявление для получения нового документа.

Для этого необходимо направить обращение ведомство, которое проверит корректность данных и подаст запросы в ФНС и МВД. Кроме того, министерство проверит сведения о диквалификации, аннулировании лицензии и банкротстве.