Еще 18 компаний получили лицензии на управление жилыми домами в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья в феврале выдало 18 лицензий на управление многоквартирными домами. Срок рассмотрения заявлений о выдаче документа с 1 марта составляет 10 рабочих дней.
Срок действия лицензии истекает в 2025 году еще у 137 управляющих организаций в Московской области. Они должны подать заявление для получения нового документа.
Для этого необходимо направить обращение ведомство, которое проверит корректность данных и подаст запросы в ФНС и МВД. Кроме того, министерство проверит сведения о диквалификации, аннулировании лицензии и банкротстве.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте