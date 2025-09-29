Еще 18 камер видеонаблюдения установят на входах в подъезды в Волоколамске

В Волоколамске до конца октября установят еще 18 камер видеонаблюдения. Специалисты приступили к монтажу в домах № 1, 2 и 3 на улице Рижское шоссе.

Камеры видеонаблюдения подключат к системе «Безопасный регион».

«В течение октября камерами оборудуют 18 подъездов в микрорайоне города. Система, предназначенная для выявления нарушений, уже давно доказала свою эффективность и оказывает существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений», — отметил заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов.

Отметим, с 2021 года в Волоколамске установили 173 камеры при входах в подъезды. Информацию с устройств используют для контроля за правопорядком. Работа в этом направлении продолжается.