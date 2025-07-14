Еще 18 дворов отремонтируют в Коломне и Озерах до конца лета

Работы по комплексному благоустройству дворов в Коломне проверил заместитель министра по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области Всеволод Волосевич. В результате процесс решили оптимизировать.

В выезде также поучаствовал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич. Они побывали во дворах по улицам Кутузова, Черняховского, Матросова, Калинина и на проезде Панфиловцев. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень.

«По итогам выезда приняли ряд решений по оптимизации работы. В „отстающих“ муниципалитетах, конечно, ключевая задача — усилить контроль за соблюдением сроков, улучшить распределение ресурсов и повысить качество взаимодействия с подрядчиками. В случае, если они нарушают требования или допускают брак, применяются штрафные санкции вплоть до замены исполнителя», — добавил Всеволод Волосевич.

Так, до конца лета в Коломне и Озёрах завершат ремонт в 18 дворах. Там обновят асфальт, в том числе на парковках и пешеходных зонах, восстановят тротуары и хозплощадки.

«Мы проводим масштабную работу по благоустройству дворов в Коломне, обеспечивая комфорт и удобство для жителей. Важно, что ремонтные работы проводятся комплексно: от замены старого асфальта до установки новых бордюров и обустройства парковочных мест», — сказал Дмитрий Ходасевич.