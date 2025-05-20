Еще 18 дворов комплексно благоустроят в Красногорске

В городском округе Красногорск началась программа комплексного благоустройства территорий. Часть работ уже стартовала в марте, завершат их к августу 2025 года.

Благоустройство проводят по поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова. Специалисты отремонтируют и поменяют асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные дорожки и парковки, выполнят озеленение территорий.

Работы пройдут в Красногорске во дворах у дома № 9 на улице Железнодорожной, вблизи домов № 8 А, № 8 и № 10 по улице Жуковского, рядом с домами № 7, № 9, № 11 и № 13 в Железнодорожном проезде, у домов № 1 и № 2 по Октябрьской улице, возле домов № 1, № 2, № 3 и № 7 на Пионерской улице и по другим адресам.

В поселке Нахабино дворы благоустроят вблизи домов № 3, № 5 и № 5 А по улице Институтской, у дома № 1 по улице Братьев Волковых, рядом с домом № 8 на Школьной улице. Также работы по обновлению коснутся территории рядом с домами № 6, № 8, № 10 и № 12 на улице Братцевской в поселке Отрадненское и у домов № 2 А, № 2 Б, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 13 в поселке Архангельское.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что во время обновлений учитывают пожелания местных жителей.