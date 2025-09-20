Еще 18 дворов благоустроят на улице Космонавтов в Дмитрове

Рабочие завершают благоустройство еще одного двора на улице Космонавтов у дома № 15 в Дмитрове. Всего в 2025 году приведут в порядок 18 территорий.

«Мы ждали очень долго этой реновации и дождались. Спасибо всем, кто занимается этим. Очень быстро делают. Все нас услышали. В быстром темпе ребята работают, и очень красиво», — сказал местный житель Иван.

Местные жители с пониманием относятся к техническому шуму и временным неудобствам со строительными работами.

Здесь расширили и заасфальтировали проезжие части, пешеходные дорожки, места для парковок. В большинстве дворов уже нанесли разметку.

«В этом году мы подошли к истории с комплексным благоустройством, потому что мы отобрали 18 дворовых территорий в одном микрорайоне. Получается, что мы делаем полностью весь микрорайон. История получила положительный отклик у жителей. Сейчас мы формируем уже программу на 2026 год, и планируем подойти также комплексно», — уточнил заместитель главы Юрий Головков.

В текущем году в Дмитрове работы по комплексному благоустройству проведут на 40 тысячах квадратных метров. Кроме того, по запросам жителей в городе установили 20 детских площадок.