Еще 177 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 19 по 23 августа Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 177 объектов. Из них 136 земельных участков в аренду и еще 34 — на продажу.

В городском округе Ступино можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 24 сотки. Он находится в деревне Шелково рядом с рекой Лопасня.

В Пушкинском округе продается нежилое помещение на первом этаже дома. Оно находится в городе Ивантеевка, в проезде Маяковского.

Предложения для развития бизнеса есть в Павлово-Посадском округе, где в аренду можно взять участок под магазины площадью 72,9 сотки. Земля расположена в пешей доступности от жилого сектора.

Все закупки можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

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