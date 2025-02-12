Еще 177 социальных объектов обеспечили электричеством в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье к электросетям подключили 177 социально значимых зданий. Это коснулось объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и ЖКХ.

Дома подключили к устройствам компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Одним из объектов стал физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, который теперь получает питание от двух независимых источников.

«В рамках работы по технологическому присоединению мы строим новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, оснащенные современным силовым и электрооборудованием, а также проводим работы по увеличению мощности уже работающих объектов электросетевого хозяйства», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Он добавил, что этот процесс продолжится в 2025 году.