Еще 176 народных троп обустроили в Подмосковье

Еще 176 пешеходных дорожек обустроили в Подмосковье с начала года. Всего в регионе планируют облагородить более 470 народных троп.

Народные тропы обустраивают в Подмосковье по программе развития пешеходной инфраструктуры. Это необходимо для удобного передвижения жителей. Такие дороги появляются во дворах, соединяя их с социальными объектами.

«На сегодняшний день график работ идет на опережение в трех городских округах: Сергиево-Посадском, Можайском и Реутове. Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов», — добавил заместитель председателя правительства области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Ознакомиться с перечнем адресов, где проведут работы, можно по ссылке.

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