Еще 175 выпускников медучреждений трудоустроились в Подмосковье

Московская область заинтересована в привлечении молодых специалистов в сфере здравоохранения. Так, еще 175 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в больницы Подмосковья.

«Кроме того, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в региональном медколледже ежегодно увеличивается количество бюджетных мест. Например, в прошлом году их было 2,4 тысячи, в этом — уже 2,8 тысячи.

Напомним, в Московской области действуют различные меры социальной поддержки: компенсация аренды жилья, а также программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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