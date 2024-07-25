Еще 172 земельных аукциона провели в Подмосковье на прошлой неделе

Фото: Единый портал торгов ЕАСУЗ

Комитет по конкурентной политике Московской области провел 172 аукциона по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе. В тендерах приняли участие 399 претендентов.

На каждый лот в среднем претендовали четыре человека.

В комитете напомнили, что найти участок для строительства дома или помещение для бизнеса можно на Едином портале торгов. Там указана детальная информация о каждом из выставленных на аукцион объекте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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