Еще 172 земельных аукциона провели в Подмосковье на прошлой неделе
Комитет по конкурентной политике Московской области провел 172 аукциона по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе. В тендерах приняли участие 399 претендентов.
На каждый лот в среднем претендовали четыре человека.
В комитете напомнили, что найти участок для строительства дома или помещение для бизнеса можно на Едином портале торгов. Там указана детальная информация о каждом из выставленных на аукцион объекте.
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