Еще 170 заявок по ремонту балконов отработали в Подмосковье за октябрь

Специалисты управляющих компаний отработали 170 заявок от жителей на ремонты балконов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Балконная плита — это общедомовое имущество. За ее исправность ответственность несут управляющее организации. За другие элементы, такие как козырек, парапет, остекление, отвечает уже собственник.

От состояния балконных плит напрямую зависит безопасность жителей. УК обязана определять их состояние и планировать своевременный ремонт. Если компания не реагирует на запрос, можно написать в территориальные отделы министерства на сайте.

Подмосковье приступило к программе капитального ремонта теплосетей на 2025 год. Особое внимание в этой работе уделят диалогу с жителями, рассказал губернатор Андрей Воробьев.