Еще 170 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома с начала года

Еще 170 медиков получили земельные участки в Подмосковье по программе региональной поддержки «Земля врачам». Общее число специалистов, которые воспользовались этой возможностью, приближается к 2600.

Программу запустили в 2021 году. Тогда свыше 2100 специалистов сообщили о желании получить участки.

«За прошедшие годы нам удалось расширить перечень специальностей — к имеющемуся списку присоединились специальности „физическая и реабилитационная медицина“, „гериатрия“, „психиатрия“, а также добавили еще один округ-участник — Каширу. Количество медицинских специалистов, которые получили землю, достигло цифры 2595», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В 2022 году более 1300 специалистов получили землю — этот результат стал максимальным.

Наиболее востребованной программа оказалась в Богородском, Пушкинском, Раменском округах, а также в Коломне, Домодедове, Щелкове и Орехово-Зуеве.

Лидерами 2025 года по количеству выданных участков стали Щелково и Коломна.

Для многих медиков программа стала реальным шансом построить собственный дом. Специалист ультразвуковой диагностики Елена Левчина, работающая в Волоколамском округе , поделилась своей историей.

«Получили участок в деревне Становище. Администрация очень помогала в оформлении. Участок просто замечательный, возле одного из колен Рузского водохранилища. Много зелени, красивая природа на берегу реки. Мы уже построили дом и собираемся в него переехать в этом году. Очень благодарны, что есть программа „Земля врачам“!», — отметила медик.

Участвовать в проекте могут специалисты 39 дефицитных направлений с опытом работы в Подмосковье от трех лет. Подача заявки доступна до конца 2026 года через местную администрацию.

После строительства дома участок можно оформить в собственность.