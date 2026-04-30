Еще 170 тысяч жителей получат чистую воду после строительства ВЗУ в Подольске

В Подольске дали старт реализации крупного инфраструктурного проекта. Речь идет о строительстве Деснинского водозаборного узла рядом с деревней Армазово.

Работы будут проходить в рамках федеральной программы модернизации коммунальной системы и уже переходят в активную фазу.

Проект предусматривает создание полноценного комплекса водоподготовки. На площадке появится основной технологический корпус высотой около 12 метров и площадью почти 1,8 тысячи квадратных метров, где будет проходить очистка воды.

Также запланировано строительство двух крупных резервуаров для отстаивания промывных вод объемом более 700 кубометров каждый и возведение водонапорной башни высотой 23 метра. Общая территория объекта превысит 10 тысяч квадратных метров.

Новый узел будет работать с водой, поступающей из системы, состоящей из 27 скважин, расположенных вдоль реки Десны. Особенность источников — повышенное содержание железа и жесткость, поэтому ключевой задачей станет доведение качества воды до нормативных показателей за счет современных технологий.

Ожидается, что запуск комплекса положительно скажется на качестве жизни жителей сразу нескольких населенных пунктов — Подольска, поселка Быково и деревень Быковки и Федюково.