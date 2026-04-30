Еще 170 тысяч жителей получат чистую воду после строительства ВЗУ в Подольске
В Подольске дали старт реализации крупного инфраструктурного проекта. Речь идет о строительстве Деснинского водозаборного узла рядом с деревней Армазово.
Работы будут проходить в рамках федеральной программы модернизации коммунальной системы и уже переходят в активную фазу.
Проект предусматривает создание полноценного комплекса водоподготовки. На площадке появится основной технологический корпус высотой около 12 метров и площадью почти 1,8 тысячи квадратных метров, где будет проходить очистка воды.
Также запланировано строительство двух крупных резервуаров для отстаивания промывных вод объемом более 700 кубометров каждый и возведение водонапорной башни высотой 23 метра. Общая территория объекта превысит 10 тысяч квадратных метров.
Новый узел будет работать с водой, поступающей из системы, состоящей из 27 скважин, расположенных вдоль реки Десны. Особенность источников — повышенное содержание железа и жесткость, поэтому ключевой задачей станет доведение качества воды до нормативных показателей за счет современных технологий.
Ожидается, что запуск комплекса положительно скажется на качестве жизни жителей сразу нескольких населенных пунктов — Подольска, поселка Быково и деревень Быковки и Федюково.
В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объектых.
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сейчас на площадке проходят подготовительные мероприятия: специалисты выносят инженерные сети за пределы будущей застройки и формируют строительную зону.
После ввода в эксплуатацию объект сможет обеспечивать до 46 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит улучшить водоснабжение примерно для 170 тысяч человек.