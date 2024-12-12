Еще 170 тысяч жителей Подмосковья получили социальные карты в 2024 году

Социальная карта — это популярная услуга в Московской области. По данным Минсоцразвития региона, такую карту могут получить пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она дает право на бесплатный проезд в Москве и Подмосковье.

«В этом году свои первые карты получили почти 170 тысяч льготников, а всего в Подмосковье ими пользуются свыше 2,2 миллиона жителей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Это самая востребованная цифровая социальная услуга. Для получения карты достаточно подтвердить информацию в уже заполненном заявлении. Однако некоторые льготники все еще должны заполнить заявление вручную, поскольку в системе нет всех данных о них.

Оформить карту, запросить перекодирование, перевыпуск или блокировку карты можно на региональном портале госуслуг.