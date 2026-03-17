Еще 170 тысяч рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье онлайн

Жители Подмосковья, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, теперь могут продлевать рецепты на препараты, не выходя из дома. В регионе для этого активно работает сервис телемедицинских консультаций.

Современные технологии призваны сделать заботу о здоровье максимально комфортной.

«Для этого пациенту достаточно иметь доступ к сети интернет и пройти телемедицинскую консультацию с лечащим врачом. По результатам дистанционного приема специалист продлит электронный рецепт. С начала этого года с помощью телемедицинских консультаций в регионе продлено почти 170 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кроме того, о приближении окончания срока действия рецепта жителям теперь напоминает персональный виртуальный помощник. С помощью робота Светланы, созданного на базе искусственного интеллекта, пациентам не только сообщают о необходимости визита к врачу, но и сразу предлагают записаться на телемедицинскую консультацию.

Звонки от Светланы поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на дистанционный прием можно несколькими способами. Для этого подойдет мобильное приложение «Добродел Здоровье», бот Денис в мессенджере МАХ, а также раздел «Здоровье» на сайте госуслуг.

Воспользоваться сервисом можно и через инфоматы, установленные в медицинских учреждениях, либо позвонив на горячую линию по номеру 122.