Еще 170 новорожденных с критически низкой массой тела спасли в Подмосковье

С начала года в Подмосковье спасли 3,4 тысячи недоношенных детей. Из них 170 имели экстремально низкую массу тела — менее 1,5 килограмма.

Система родовспоможения Подмосковья включает в себя НИИ акушерства и гинекологии, шесть перинатальных центров и 24 роддома. В учреждении оказывают высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и младенцам, в том числе недоношенным.

«Наши учреждения родовспоможения оборудованы современной медицинской техникой, а медицинский персонал обладает высокой квалификацией и огромным опытом» — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье», а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.