Еще 170 человек трудоустроились в сфере коммунального хозяйства в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Еще свыше 170 человек трудоустроили в Подмосковье в сфере коммунального хозяйства. Из них 159 сотрудников привлекли при помощи кадровой службы МБУ. Еще 12 человек пришли на работу в управляющие компании.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего коммунальщиков пришли на работу в Красногорске, Балашихе, Долгопрудном и Истре. Это машинисты, водители и дворники.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение», — отметил заместитель председателя правительства области — глава министерства Владислав Мурашов.

Он добавил, что средний уровень заработной платы специалистов сейчас составляет 65-70 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что предприятия продолжают привлекать сотрудников в сферу ЖКХ.