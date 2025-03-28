Еще 17 ветеранов СВО трудоустроили после окончания военной службы в Реутове

В Реутове обсудили меры поддержки вернувшихся участников специальной военной операции. Из 34 бойцов уже 17 нашли себе работу.

Глава Реутова Филипп Науменко встретился с представителями предпринимательского сообщества и обсудил содействие в социальной адаптации участников специальной военной операции, вернувшихся домой. Он обозначил конкретные шаги, которые предпринимают в муниципалитете.

На встрече выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО, полковник Александр Манаенко. Он рассказал о первоочередных потребностях участников, вернувшихся домой. Организация поставила перед собой главную задачу — содействие в трудоустройстве. На данный момент уже 17 человек устроились на работу. Остальные находятся в поиске. На встрече решили создать банк вакансий для военнослужащих.

Филипп Науменко выразил уверенность, что предприниматели в Реутове откликнутся на инициативу и окажут поддержку.

«Уверен, что каждый из руководителей предприятий готов сделать свой вклад в жизнь ребят, которые продемонстрировали свое мужество и стойкость в выполнении поставленных им задач, и рассмотреть возможность предоставления вакансий именно для ветеранов специальной военной операции», — подчеркнул глава округа.

На встрече также обсудили профессиональную переподготовку. Глава Реутова обратился к руководству аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана и колледжа «Энергия» подключиться к переобучению военнослужащих. Необходимую помощь окажут представители медицинской и социальной сферы.