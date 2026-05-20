Еще 17 участков муниципальных дорог обновят в Можайске в 2026 году

В Можайском округе продолжается ремонт муниципальных дорог по программе текущего сезона. Работы ведут на 17 участках, при этом на большинстве объектов применяют технологию стабилизации грунта для повышения прочности покрытия.

На улицах Локомотивная и Ямская уже уложили новое асфальтовое покрытие. Параллельно дорожные службы завершают ремонт возле деревни Клемятино. Здесь специалисты восстановили профиль щебеночной насыпи и подготовили основание для дальнейшего укрепления дороги. Площадь выравнивания на участке превысила четыре тысячи квадратных метров.

Основной объем работ связан с устройством нового основания. Для этого используют минеральный вяжущий материал и стабилизатор грунта. Технология позволяет укрепить дорожное полотно на глубине до 20 сантиметров и повысить его устойчивость к нагрузкам. После этого на участке формируют щебеночное покрытие толщиной 12 сантиметров.

В администрации округа отметили, что такой способ ремонта помогает увеличить срок службы дорог и снизить риск разрушения покрытия при интенсивном движении транспорта.

«Современные технологии позволяют сделать муниципальные дороги более надежными и долговечными. Особое внимание уделяем качеству работ на сельских участках, где покрытие испытывает серьезные нагрузки», — сообщили в профильной службе округа.

Полностью завершен ремонт дороги к деревне Сычи. В ближайшее время подрядная организация продолжит работы на остальных объектах муниципальной сети. Всего в программу ремонта вошли 17 участков на территории Можайского округа.