Еще 1,7 тысячи рейдов по выявлению нарушителей провели в лесах Подмосковья

Свыше 1,7 тысячи патрулирований провели в лесах Подмосковья за неделю. Специалисты выявили 36 нарушений, из которых 21 могло привести к пожару.

Патрулирования проводили сотрудники лесной охраны вместе с представителями МВД и МЧС.

«Во всех моментах были выписаны административные протоколы и штрафы», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Рейды прошли в местах приближенным к населенных пунктам и СНТ, где часто отдыхают жители. Чаще всего нарушители разводили открытый огонь под кронами деревьев.

В комитете напомнили, что штраф за костры в неположенном месте может достигать двух миллионов рублей.

При возникновении возгорания следует сразу обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.