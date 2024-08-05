Еще 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ Подмосковья обновят к осени

К 1 сентября в Подмосковье приведут в порядок 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ и детских садов. На них обновят дорожные знаки, разметку, ограждения, светофоры и освещение, рассказал глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Для безопасности детей возле школ и садов применяют современные технологии. Так, в 87 местах создали «умные» переходы, которые распознают пешехода и автоматически включают подсветку на знаках и сигнальные фонари. Еще 104 объекта оборудовали проекторами, которые дублируют разметку так, что ее видно при любых погодных условиях.

«Все что касается пешеходных переходов, парковок – это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуар», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.