Еще 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ Подмосковья обновят к осени

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

К 1 сентября в Подмосковье приведут в порядок 1,7 тысячи пешеходных переходов у школ и детских садов. На них обновят дорожные знаки, разметку, ограждения, светофоры и освещение, рассказал глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Для безопасности детей возле школ и садов применяют современные технологии. Так, в 87 местах создали «умные» переходы, которые распознают пешехода и автоматически включают подсветку на знаках и сигнальные фонари. Еще 104 объекта оборудовали проекторами, которые дублируют разметку так, что ее видно при любых погодных условиях.

«Все что касается пешеходных переходов, парковок – это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуар», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Как отметил Алексей Гержик, все работы планируют завершить до 25 августа.

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