Еще 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

Более 1,7 тысячи семей с тремя и более детьми в Подмосковье получили бесплатные земельные участки. Передача имущества произошла за девять месяцев 2024 года.

В регионе реализуется закон, который позволяет многодетным семьям один раз бесплатно получить земельный участок в собственность. При этом земля считается равной долевой собственностью всех членов семьи. На участки также могут претендовать семьи с совершеннолетними детьми до 23 лет, которые обучаются на очной основе.

Многодетные семьи могут использовать земельные участки площадью от 10 до 15 соток для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

С начала года наибольшее число земельных участков выделили в городских округах: Подольск — 121 участок, Люберцы — 109, Коломна — 105, Солнечногорск — 99, Дмитровский — 96, Электросталь — 95, Орехово-Зуевский — 93, Ленинский — 80, Краснознаменск — 79 и Истра — 70.

Также в Подмосковье предусмотрена денежная выплата вместо земельного участка, ее размер составляет 400 тысяч рублей. На сегодняшний день такие выплаты получили 1,1 тысячи семей, а еще 3,3 тысячи семей выразили желание получить такую помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».