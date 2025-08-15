Еще 17 тысяч женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

В Московской области работают восемь специализированных центров грудного вскармливания, расположенных на базе ведущих перинатальных центров и родильных домов региона. Консультации в учреждениях бесплатные.

Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Семья».

«В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже более 17 тысяч женщин», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обучение доступно для новоиспеченных матерей в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, родильных отделениях Балашихинской и Одинцовской больниц, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства.

Для удобства жительниц региона создан специализированный портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти подробную информацию о системе родовспоможения. Кроме того, поддержку оказывают операторы кол-центра по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03. Специалисты готовы ответить на вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00.