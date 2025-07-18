Еще 17 тысяч онлайн-заявок на выплаты для многодетных семей подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявки на выплаты для многодетных семей через «Госуслуги». С начала года этой возможностью воспользовались более 17,5 тысячи человек.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить выплату могут многодетные семьи, где есть школьники, а доход на одного человека не превышает прожиточного минимума. Размер поддержки составляет семь тысяч рублей.

«Если семья уже получает услуги в проактивном режиме, подача отдельного заявления не требуется — выплаты будут перечисляться автоматически. Однако в случаях, когда семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал учебу в школе в другом населенном пункте региона, необходимо оформить заявку», — отметили в министерстве.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей.

«Если в семье несколько школьников до 18 лет, то следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка», — добавили в министерстве.