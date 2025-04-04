Еще 17 тысяч градостроительных планов оформили онлайн в Подмосковье с января

Градостроительный план земельного участка устанавливает ключевые параметры будущей застройки и необходим для получения разрешения на возведение объекта. С января в Подмосковье оформили 17 тысяч таких документов.

Почти 40% оформленных планов касались объектов нежилого назначения.

«В частности, под складское назначение подготовлено 800 градпланов, производственное — более 400, порядка 300 — под объекты торговли и услуг, в том числе офисно-деловые центры, под сельскохозяйственную деятельность — 130», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Объем выдачи градостроительных планов увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно они востребованы для индивидуального жилья. Для ИЖС они не обязательны, однао жители активно запрашивают их, чтобы заранее оценить строительный потенциал участка и избежать покупки проблемной земли.

Больше всего градпланов выдали в окргах Раменский, Истра, Дмитровский, Одинцовский и Можайский.

Оформить заявление можно онлайн через портал госуслуг Подмосковья.