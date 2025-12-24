Еще 17 сирот в Чехове получили жилищные сертификаты

Государственная программа «Жилище» реализуется на территории округа по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. В этом году трое детей Чехова получили квартиры, еще 17 ребят выбрали сертификаты на жилье.

В рамках программы молодые люди могут получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на социальную выплату. Глава округа Михаил Собакин вручил ключи детям, оставшимся без попечения родителей. В подарок они получили бытовую технику.

«Поздравил наших юных жительниц — Викторию и Ариану, каждая из них получила однокомнатную квартиру на территории муниципального округа Чехов. Жилье отремонтировано и готово к приему новоселов», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.