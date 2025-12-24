Еще 17 сирот в Чехове получили жилищные сертификаты
Государственная программа «Жилище» реализуется на территории округа по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. В этом году трое детей Чехова получили квартиры, еще 17 ребят выбрали сертификаты на жилье.
В рамках программы молодые люди могут получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на социальную выплату. Глава округа Михаил Собакин вручил ключи детям, оставшимся без попечения родителей. В подарок они получили бытовую технику.
«Поздравил наших юных жительниц — Викторию и Ариану, каждая из них получила однокомнатную квартиру на территории муниципального округа Чехов. Жилье отремонтировано и готово к приему новоселов», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Виктория вместе с родным братом живет в приемной семье. Она учится в Чеховском техникуме, ведет активный образ жизни и любит заниматься плаванием. Ариану воспитывала бабушка. После окончания школы, девушка поступила в Гатчинский государственный университет на дизайнера. Она мечтает о создании собственной линии одежды, а пока полученные знания использует для пошива вещей для бабушки.
Всего с 2013 года 196 детей муниципального округа стали обладателями собственного жилья.