Еще 17 пешеходных дорожек обустроили в Дмитрове

В Дмитровском городском округе в рамках программы «Народные тропы» завершаются работы по благоустройству 24 пешеходных дорожек. Еще 17 дорожек были обустроены в Дмитрове и уже введены в эксплуатацию, оставшиеся семь расположены в сельских населенных пунктах округа

В селе Куликово и совхозе Останкино ведутся последние работы по установке дорожного бордюра и засыпке песком. Проект планируется завершить в течение недели.

Программа «Народные тропы» действует в Подмосковье с 2021 года. Ее цель — благоустройство существующих, протоптанных жителями пешеходных дорожек и создание новых.

За счет реализации программы доступ к объектам социальной инфраструктуры становится более удобным и безопасным для жителей Подмосковья. Пешеходные тропинки, используемые для сокращения пути к школам, больницам, остановкам и магазинам, приводятся в надлежащее состояние и становятся пригодными для использования в любую погоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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