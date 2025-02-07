Еще 17 новых школ построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье построят 17 школ по госпрограмме. Они смогут принять свыше 11,4 тысячи учеников.

Как рассказали в региональном Минстрое, каждую школу оснастят современными учебными кабинетами.

С опережением планируют открыть школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Купелинка в Ленинском округе.

«Планируется, что каждая школа будет оснащена современными учебными классами и специализированными кабинетами. Учебный процесс станет более

К 1 сентября достроят школы в Зарайске, Звенигороде, поселке Новоивановское, Римском квартале, Королеве, микрорайоне Барыбино в Домодедове, на улице Кирова в Богородском округе, квартале «надежда» в Ступине, на Лопасненской улице в Чехове, Молодежной в Долгопрудном, Парковой в Подольске, а также в микрорайоне Новогорск в Химках и в Дзержинском.

До конца года работы завершат еще на трех объектах. Это учреждения в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске, а также в Дмитрове и на Банковской улице в Солнечногорске.